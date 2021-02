Campagna vaccinale: il 3 febbraio incontro Governo-Regioni

Domani incontro Governo-Regioni sulla definizione della campagna vaccinale.

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha infatti convocato per domani, 3 febbraio, il vertice con le Regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini alla luce dei tagli annunciati dalle case farmaceutiche e del via libera al vaccino di Astrazeneca.

All'incontro, in programma alle 17,30, saranno presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

