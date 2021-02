Inarcassa e Sussidi Covid, coperti gli eventi fino al 30 aprile

A fronte del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha deliberato di prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti entro il 30 aprile 2021, data in cui - ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza.

Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento deliberato dal CND nella riunione dell’11 e 12 maggio 2020.

