18app, MiC: al via Giovedì l’edizione per i nati nel 2002

Al via giovedì, il 1 di aprile, il Bonus Cultura da 500 euro dedicato ai nati nel 2002 che hanno compiuto 18 anni nel 2020. Il bonus potrà essere speso per l’acquisto di libri, musica, biglietti del cinema, teatro, corsi di danza, l’ingresso a musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica e di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale.

Da giovedì 1° aprile 2021, alle ore 12.00, sarà quindi possibile registrarsi, fino al 31 agosto 2021, sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus. Per farlo sarà necessario essere in possesso dello Spid, l’identità digitale. Il bonus sarà valido fino al 28 febbraio 2022.

Per gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, che non avevano già partecipato alle precedenti edizioni, potranno registrarsi anche loro dal 1° aprile sul sito 18app.it. Quelli che già erano registrati potranno seguire le stesse modalità previste in precedenza. Il Ministero della Cultura in collaborazione con la Guardia di Finanza vigilerà sul corretto utilizzo del Bonus.

© Riproduzione riservata