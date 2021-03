Anac: Avviso Emergenza Sanitaria

Invito agli operatori del mercato ad inoltrare richieste e/o segnalazioni all’Autorità esclusivamente attraverso la casella PEC istituzionale protocollo@pec.anticorruzione.it



In attuazione delle misure restrittive contenute nel Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 pubblicato in G.U. n. 62/2021 e di quanto previsto dall’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 nonché dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che ha collocato in zona rossa a decorrere dal 15 marzo il territorio della Regione Lazio, nel rispetto della garanzia dei servizi minimi essenziali e delle attività indifferibili da rendere con presenza in sede, si invitano tutti gli operatori del mercato ad inoltrare richieste e/o segnalazioni all’Autorità esclusivamente attraverso la casella PEC istituzionale: protocollo@pec.anticorruzione.it



Il presidio sugli altri canali è comunque assicurato, seppure con talune restrizioni. Nello specifico, la ricezione della corrispondenza cartacea sarà limitata alle sole giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso la sola portineria di via Minghetti. Al riguardo, sino alla fine del periodo di emergenza e/o a fronte di nuove diverse disposizioni, la registrazione della stessa corrispondenza cartacea potrà non essere assicurata entro le due giornate lavorative successive

