SAIE 2021: la salubrità degli edifici e degli impianti è sempre trend topic per la nostra fiera

SAIE Bari 2021 (7 – 9 Ottobre, Nuova Fiera del Levante) approfondirà il tema della salubrità a 360°, attraverso due iniziative speciali incentrate su EDIFICIO e SALUBRITÀ e IMPIANTI e SALUBRITÀ, fornendo ai professionisti in visita un’analisi sugli obblighi normativi e una panoramica sulle soluzioni più efficaci dedicate alla tutela della salute e al miglioramento del comfort di chi vive e lavora all’interno degli spazi chiusi.

L’importanza della salubrità degli edifici e degli impianti è strettamente collegata alla evidente percentuale di tempo che trascorriamo all’interno di uffici, fabbriche, case, scuole. Questi aspetti rappresentano un cardine fondamentale per SAIE Bari 2021.

A tal proposito progettisti, aziende di prodotti/materiali/tecnologie e imprese di costruzione svolgono un ruolo chiave nel processo di qualità degli standard dell’ambiente costruito, dei relativi impianti, e nell’ottimizzazione delle prestazioni degli edifici.

Il Focus EDIFICIO e SALUBRITÀ approfondirà i seguenti temi:

Salubrità nelle fasi costruttive;

Professionisti e direttive comunitarie;

Cantiere a regola d’arte;

Definizione standard di salubrità nelle professioni tecniche;

Salubrità come precondizione del vero comfort indoor.

Darà inoltre spazio e voce alle soluzioni più efficaci a tutela della salute e al miglioramento del comfort all’interno del costruito: dai sistemi di isolamento termico e acustico, passando per l’illuminazione artificiale e il rapporto con la luce naturale, dai sistemi di oscuramento, alle vernici bio, fino ai materiali sostenibili che non rilasciano sostanze volatili.

Il Focus IMPIANTI e SALUBRITA’ sarà dedicato a tutti i prodotti e le soluzioni di eccellenza per la salubrità e il comfort degli edifici in grado di garantire un microclima interno ottimale, una buona qualità dell’aria e dell’acqua; alle soluzioni per un corretto ricambio dell’aria e la riduzione di umidità e CO2; ai prodotti silenziosi ed efficienti. Tematiche:

Salubrità dell’aria;

Qualità dell’aria;

Igiene;

Risparmio energetico;

Illuminazione;

Benessere termico e acustico.

Entrambe le iniziative saranno caratterizzate da:

Area espositiva riservata alle aziende che realizzano prodotti, soluzioni e tecnologie in quest’ambito e dedicata ai professionisti in visita per consentire loro di interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato;

riservata alle aziende che realizzano prodotti, soluzioni e tecnologie in quest’ambito e dedicata ai professionisti in visita per consentire loro di interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato; Momenti formativi tenuti da aziende e partner istituzionali di SAIE 2021 per raccontare prodotti e case histories di successo;

tenuti da aziende e partner istituzionali di SAIE 2021 per raccontare prodotti e case histories di successo; Presentazioni di prodotti innovativi attraverso l’utilizzo di totem descrittivi delle tecnologie e plastici di progetti.

Le aziende che hanno partecipato all’ultima edizione di SAIE Bari la pensano così, tutti i dettagli per partecipare alla nuova edizione possono essere richiesti qui.

