SAIE 2021: le infrastrutture valorizzate da una specifica area espositiva

A SAIE Bari 2021 (7 – 9 Ottobre, Nuova Fiera del Levante) è prevista un’area espositiva dedicata alle infrastrutture, alla trasformazione urbana e al territorio.

SAIE Infrastrutture sarà un approfondimento per valorizzare i materiali, i servizi e i sistemi per la riqualificazione urbana, le nuove costruzioni e la trasformazione dell’ambiente costruito in un luogo più sicuro, connesso e digitale.

Oltre all’area espositiva verranno proposte importanti case history di opere pubbliche e infrastrutture sul territorio, convegni per mostrare le eccellenze dei progetti italiani, attività dimostrative che coinvolgeranno aziende dell’intera filiera.

A SAIE Infrastrutture esporranno aziende che si occupano di:

Materiali e tecnologie da costruzione

Strutture e sistemi industrializzati

Calcestruzzo

Demolizione

Smart Infrastructure

Cantiere

Consolidamento Territorio

Sollevamento

Impiantistica sportiva e outdoor

Digital Cities

Veicoli e movimento terra

Perforazione e tunneling

I focus di SAIE Infrastrutture saranno:

Protezione e sicurezza sismica

Manutenzione e gestione delle Infrastrutture

SAIE InCalcestruzzo

Prefabbricazione

