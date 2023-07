Revisione Pnrr: ecco la bozza con le proposte (download)

È ancora solo una proposta ma sta già facendo discutere. Stiamo parlando della proposta per la revisione del PNRR e capitolo REPowerUE, presentata dal Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, al termine della riunione della Cabina di Regia.

Le motivazioni per la revisione

Una proposta che parte dall'esigenza di rivedere le tempistiche e l'allocazione di molte delle risorse precedentemente stanziate quando era stato approvato il PNRR. Come prevede l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito il Dispositivo di ripresa e resilienza (regolamento RRF), quando il Piano con i relativi milestone e target non sia più realizzabile, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, è data la possibilità allo Stato membro interessato di presentare una richiesta motivata alla Commissione per una modifica della Decisione di esecuzione del Consiglio con cui era stato inizialmente approvato il Piano, o anche una sua sostituzione integrale.

La bozza di revisione in pdf per il download

Dal seguente link è possibile scaricare la bozza datata 27 luglio 2023 con le proposte di modifica:

Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerUE

