Circolazione crediti edilizi: bene la Legge della Regione Basilicata

Il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Legge della Regione Basilicata 16 luglio 2023, n. 20 imporrà serie riflessioni in tutte le Regioni italiane relativamente alle possibilità di trovare dei rimedi per una più veloce circolazione dei bonus edilizi.

I numeri regionali

La conferma della costituzionalità della Legge regionale, che non violerebbe le disposizioni previste all'art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, comporterà evidentemente dei ragionamenti su base regionale, considerato che i numeri aggiornati al giugno 2023 da Enea relativi all'utilizzo del superbonus nella sua anima energetica sono i seguenti:

Regione Asseverazioni

depositate Totale investimenti

ammessi a detrazione Abruzzo 11.381 2.625.354.433,71 Basilicata 4.342 1.059.919.535,19 Calabria 13.343 2.463.176.392,33 Campania 23.133 5.674.214.284,30 Emilia Romagna 36.409 7.203.995.838,91 Friuli Venezia Giulia 11.892 1.834.692.940,50 Lazio 33.245 6.962.575.386,91 Liguria 6.365 1.399.929.730,22 Lombardia 66.258 14.541.161.990,83 Marche 10.742 2.104.854.619,99 Molise 2.536 507.655.750,47 Piemonte 30.169 5.847.528.548,25 Puglia 24.230 4.241.928.187,47 Sardegna 14.400 2.307.849.905,82 Sicilia 26.332 4.929.035.403,99 Toscana 33.186 4.851.592.833,90 Trentino Alto Adige 8.642 1.920.286.180,55 Umbria 7.277 1.434.117.206,43 Val d'Aosta 990 257.382.559,53 Veneto 52.315 7.782.122.683,01 Totale 417.187 79.949.374.412,31

L'apprezzamento degli Esodati del Superbonus

L'iniziativa della Regione Basilicata è certamente piaciuta all'Associazione Esodati del Superbonus che hanno affermato "La decisione mette in luce l'impegno e la scrupolosità del lavoro intrapreso dal presidente Vito Bardi e dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Coviello, insieme al prezioso contributo delle commissioni consiliari, ai quali va il nostro più caloroso e sincero ringraziamento. Il chiaro assenso del MEF non solo sottolinea l'armonia della normativa con il quadro legislativo nazionale, ma evidenzia che, dove esiste una genuina volontà politica, è possibile attuare strumenti normativi adeguati a risolvere le complesse questioni legate alle difficoltà degli Esodati del Superbonus".

Secondo gli Esodati del Superbonus "La dinamicità e l'efficienza della Giunta della Regione Basilicata sono un chiaro segno che, alla radice di ogni soluzione efficace, vi è un sincero intento politico di risolvere le problematiche che toccano profondamente innumerevoli Famiglie e Imprese del territorio. Un impegno che, come dimostra la Giunta Bardi, non può essere circoscritto a un colore politico ma ha l'obbligo di trascendere le affiliazioni di partito e riflettere la profonda determinazione di ogni forza di governo. Eppure, il mancato di larga parte della politica italiana, come dimostrato dai recenti dati negativi collegati al mondo dell'edilizia e dell'intera economia nostrana, sta causando una crisi irreparabile. Una crisi che, non essendo stata fin qui concretamente fronteggiata, si sta propagando come un tsunami, travolgendo l'intera economia del Paese e mettendo a rischio l'esistenza e il benessere di migliaia di compatrioti".

Il monito alle amministrazioni locali e regionali

Concludendo gli Esodati del Superbonus hanno rivolto a tutte le amministrazioni locali e regionali il monito di valutare e applicare il modello applicato dalla Regione Basilicata affinché possa essere risolto un problema che coinvolge tutte le regioni italiane. "Crediamo fermamente che l'operato della Regione Basilicata possa fungere da guida e best practice per altre regioni, qualora desiderino concretamente mostrare supporto e assistenza ai cittadini del proprio territorio. L'associazione Esodati del Superbonus desidera quindi esprimere il suo sentito ringraziamento per la costante dedizione e l'inestimabile impegno dimostrati dalla Regione Basilicata e da tutti gli attori coinvolti in questa causa. L'approccio risolutivo e tempestivo adottato è non solo un esempio, ma una lezione da assimilare".

"Guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo e speranza - concludono gli Esodati - convinti che la Regione Basilicata manterrà il suo ruolo guida nell'attuare misure che beneficiano imprese, lavoratori e l'intera comunità".

