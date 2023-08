Consip: è il MePA lo strumento più utilizzato

Cresce la fiducia di amministrazioni e imprese verso il sistema Consip: nel I semestre 2023 è di 12,8 mld/€ il valore degli acquisti sugli strumenti di acquisto e negoziazione (+14% vs stesso periodo 2022).

Un’offerta ampia e differenziata a disposizione degli oltre 100mila “centri di spesa” abilitati al sistema Consip, che possono rivolgersi per i propri acquisti agli oltre 165mila fornitori aggiudicatari di gare o abilitati ai mercati telematici (di cui oltre il 97% Micro, Piccole e Medie Imprese).

Gli strumenti di acquisto (Convenzioni e Accordi quadro) sono apprezzati dalle amministrazioni in quanto consentono l’acquisizione attraverso contratti “pronti all’uso” con notevole semplificazione (riduzione tempi di approvvigionamento ) e vantaggio economico (economie di scala).

Nel I semestre 2023, le Convenzioni e gli Accordi quadro sono stati lo strumento più utilizzato, con un valore degli acquisti di quasi 5,8 mld/€ (+18% vs 2022). Un risultato ottenuto anche grazie alla sempre più ampia disponibilità di contratti (in diversi ambiti merceologici: ICT, Sanità, Mobility, Energia, Building management), che è pari a 18,9 mld/€ (+40% vs 2022). Sono state, inoltre, pubblicate 69 nuove iniziative, per un valore bandito di oltre 13 mld/€ e aggiudicate 47, per un valore di 6,3 mld/€.

Tra gli strumenti di negoziazione, il più utilizzato resta invece il Mercato elettronico della PA (Mepa) - per gli acquisti sotto soglia comunitaria - con un valore degli acquisti di 3,4 mld/€ (in linea con il dato 2022), ma le amministrazioni mostrano un crescente apprezzamento anche per il Sistema dinamico di acquisto (Sdapa) - per gli acquisti sopra soglia comunitaria - che ha fatto registrare un valore di oltre 2,1 mld/€ (+38%) e le gare in modalità ASP (application service providing) - in cui le amministrazioni acquistano in autonomia sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione gratuitamente - con 860 gare bandite (+37% vs 2022) per un valore di 4,4 mld/€ (+18% vs 2022).

© Riproduzione riservata