Revisione PNRR: ecco il dettaglio delle proposte del Governo

È stato (finalmente) ufficialmente pubblicato dal Centro Studi di Camera e Senato il documento definitivo con le proposte del Governo per la revisione del PNRR e il capitolo REPowerEU.

La struttura del documento

Dopo una premessa in cui viene inquadrato il contesto normativo, le nuove esigenze italiane e evidentiato lo stato di attuazione delle singole Riforme e Investimenti delle sei Missioni del PNRR, il documento si compone di 6 capitoli e 2 allegati:

Il quadro giuridico per la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il confronto istituzionale sulla revisione del PNRR e su REPowerEU L’approvazione della terza rata del PNRR e le proposte di revisione della quarta rata Le proposte di modifica delle riforme e degli investimenti del PNRR Il capitolo REPowerEU I definanziamenti e le misure da eliminare dal PNRR

Allegati:

Allegato I - Le proposte di modifica delle riforme e degli investimenti del PNRR, articolate per missioni

Allegato II - Le riforme e gli investimenti del capitolo REPowerEU

I capitoli del Rapporto

Il Capitolo 1 del Rapporto descrive il quadro giuridico per la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza;

Il Capitolo 2 del Rapporto ricostruisce il confronto istituzionale nel quale sono maturate le proposte di modifica del PNRR. Il paragrafo 2.5 del Rapporto fornisce informazioni sull’iter di elaborazione e sui contenuti delle proposte di modifica e revisione della quarta rata del PNRR, approvate dalla Cabina di regia PNRR l’11 luglio e il 20 luglio 2023;

Il Capitolo 3 del Rapporto illustra le proposte di modifica delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, articolate sulla base delle 6 Missioni che compongono il Piano e indica la riallocazione delle risorse o economie rilevate in sede di attuazione, le quali potrebbero essere destinate a finalità ulteriori;

Il Capitolo 4 del Rapporto illustra le proposte del capitolo italiano di REPowerEU, di descrizione delle Riforme e Investimenti volti a perseguire gli obiettivi di REPowerEU;

Nelle Conclusioni del Rapporto il Governo individua una serie di misure che si propone di definanziare, totalmente o parzialmente, dal PNRR, per un ammontare complessivo di 15,9 miliardi di euro. Tali misure dovranno essere rifinanziate con altre fonti.

I definanziamenti e le misure da eliminare dal PNRR

Tra i definanziamenti spicca la misura M2C4 I.2.1.a "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrologico". Gli interventi sono volti a:

garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico;

prevedere azioni per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;

garantire un livello più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione;

dare priorità a soluzioni basate sulla natura nei contratti.

I soggetti attuatori beneficiari dell’investimento sono le Regioni, in qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e le province autonome. Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti “in essere di mitigazione del rischio idrogeologico”, ovvero già inclusi in programmi di finanziamento esistenti.

Viene spiegato che "Si tratta di un definanziamento integrale dell’Investimento. Sono in corso approfondimenti istruttori finalizzati a destinare le risorse liberate da tale misura a favore di un nuovo investimento per sostenere la ricostruzione dei territori dell’Emilia Romagna colpiti dai recenti eventi alluvionali".

