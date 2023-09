Decreto Asset e Superbonus: il Senato conferma la mancata proroga

Come da copione, giovedì 28 settembre il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in prima lettura il disegno di legge di conversione, con modificazioni, Decreto Legge n. 104/2023 (Decreto Asset), nel testo proposto dalle Commissioni riunite 8a e 9a, incardinato nella stessa seduta.

Nessuna proroga per il superbonus

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera che avrà tempo fino al 9 ottobre 2023 per confermarlo.

Come anticipato, nessuna modifica rilevante agli articoli 24 e 25 che trattavano il superbonus e la sanzione in caso di mancata comunicazione di cessione. Dunque, al momento nessuna proroga per le detrazioni fiscali del 110% che, come previsto all'art. 119, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) termineranno la loro corsa il 31 dicembre 2023 per poi diminuire al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Con buona pace per i cantieri in corso, sospesi o bloccati a causa del blocco della cessione del credito.

© Riproduzione riservata