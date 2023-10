Assunzioni: arriva la superdetrazione fino al 130% dei contributi

Si dovrà attendere il consueto passaggio parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (prevista per il 30 dicembre 2023), ma al momento la bozza di Legge di Bilancio 2024 prende spunto dal "Superbonus 110% per una delle sue grandi priorità

Introduzione del principio che più assumi e meno paghi

Come informato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, verrà introdotta una superdeduzione del costo del lavoro pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato che arriva al 130% per chi assume mamme, under 30, percettori del reddito di cittadinanza e persone con invalidità.

Come specificato, più alta è la percentuale di dipendenti rispetto al fatturato meno tasse si dovranno allo Stato.

