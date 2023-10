Proroga Superbonus: oggi Game Over sul Decreto Asset

Sono previste per oggi alle ore 13 alla Camera dei Deputati le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) nel testo approvato al Senato.

Nessuna proroga e riapertura di Poste Italiane

Come previsto nessuna novità sul fronte superbonus e cessione dei crediti edilizi con la conferma dei contenuti degli articoli 24 e 25. Al momento, dunque, la scadenza per il superbonus 110% resta fissata per i principali soggetti beneficiari al 31 dicembre 2023.

Complice la riapertura di Poste Italiane e le tempistiche di cessione previste (3 mesi) è probabile che il comparto delle costruzioni torni in pressing su tutte le forze parlamentari per chiedere una proroga nell'utilizzo del bonus 110% almeno fino a giugno 2024 e almeno per chi è già a buon punto sui lavori (ler percentuali oscillano tra il 30 e il 60% dell'intervento complessivo).

Un pressing che va avanti da settimane e che aveva già prodotto quale lieve risultato con l'approvazione al Senato di una mozione di Forza Italia (che appartiene ancora al gruppo di Governo) che richiedeva una proroga per i condomini. Mozione approvata che, però, non ha prodotto alcun risultato sul disegno di legge di conversione del Decreto Asset.

Le possibili soluzioni

Cominciano, però, a percepirsi le prime crepe all'interno della maggioranza che dovrà necessariamente far fronte alle tante richieste provenienti da tutto il comparto dell'edilizia. Le strade al momento possono essere due, una più rapida, l'altra decisamente più lenta oltre che inutile:

inserire la proroga all'interno della legge di conversione di uno qualsiasi dei Decreti Legge da convertire (ce ne sono tanti in discussione);

prevedere la proroga nella Legge di Bilancio 2024 (soluzione che farebbe perdere inutilmente 3 mesi).

