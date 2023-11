Superbonus 110%: Forza Italia ribadisce la necessità di proroga

"Concedere una proroga di alcuni mesi per l’utilizzo del Superbonus per i lavori in via di ultimazione è una scelta di buon senso che evita danni incresciosi a chi ha posseduto le prerogative consentite dalla legge". Queste le parole di Erica Mazzetti, deputata e responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, in riferimento alla problematica di cui si discute da giorni sulla necessità di prorogare il superbonus 110% almeno per far concludere i cantieri in corso.

"Il mancato completamento dei lavori - afferma la deputata Mazzetti - rischia inoltre di lasciare migliaia di appartamenti vuoti, con ripercussioni gravi sulla staticità di edifici e condomini, oltre che sulla sicurezza delle nostre città e rischia di portare alla chiusura decine di migliaia di imprese e alla rovina chi ha legittimamente investito i propri risparmi".

"Il Superbonus grillino, scritto male e gestito peggio - conclude Mazzetti dimenticando che anche Forza Italia è tra quelle forze politica ad aver gestito la fase di modifica nel corso di questi anni - sicuramente ha scombussolato le casse pubbliche per le errate previsioni di costo. Purtroppo, il governo di centrodestra all'insediamento, 15 mesi fa, ha trovato una vera zavorra. Permettere con una proroga la conclusione dei lavori a chi, in perfetta regola, li ha quasi terminati è una soluzione ragionevole. Per questo, chiedo al governo di intervenire nel primo provvedimento utile".

Primo provvedimento utile che potrebbe essere la legge di conversione del Decreto Anticipi (in scadenza il 17 dicembre 2023) e all'interno del quale i senatori di Forza Italia hanno già presentato alcuni emandamenti che puntano ad un allungamento dei tempi a determinate condizioni.

