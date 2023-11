Superbonus: si faccia chiarezza sulla proroga

La scadenza per il termine lavori Superbonus 110% in condominio e nelle unifamiliari si avvicina sempre di più – il 31 dicembre 2023 è nel prossimo foglio di calendario – e da più parti viene richiesta una nuova proroga per ultimare i cantieri.

Proroga Superbonus 110%: chiarire la posizione della maggioranza

Un differimento su cui però non è chiara la presa di posizione da parte delle forze di maggioranza e quindi se un'eventuale modifica sia un’ipotesi realistica o soltanto possibile propaganda. Secondo Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle, la proroga al 30 giugno 2024 verrà ribadita in sede di discussione del ddl di Bilancio 2024 e sarebbe giusto che alcune forze di maggioranza venissero allo scoperto in merito, senza contraddizioni.

Il riferimento è a Forza Italia, che spinge per la proroga, ma senza troppo coraggio. Spiega il deputato in un post sulla propria pagina: “Abbandonare chi ha iniziato i lavori è qualcosa di inaccettabile in Paese che si definisce civile. Ma è ora che si faccia chiarezza davanti ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese (che vivono un dramma) messe in ginocchio dalle scelte sciagurate di questo governo. Qual è la linea della maggioranza? Quella di Meloni e Giorgetti, che hanno montato la più grande campagna diffamatoria della storia repubblicana contro la misura del 110%, o quella di Forza Italia che invece tenta nell'ombra di salvare il salvabile?”

Conclude Santillo: “Per ora i fatti ci dicono che i forzisti non hanno contato nulla nelle decisioni prese sul Superbonus e sono stati costretti ad abbassare la testa con clamorose retromarcia, anche con emendamenti presentati e ritirati in maniera rocambolesca e mortificante. Se Forza Italia crede davvero in quello che dice allora ci metta la faccia e la smetta di prendere in giro gli italiani, palesando a chiare lettere gli orrori che anche loro, con Lega e Fratelli d'Italia, hanno commesso nei confronti di chi, onestamente, aveva creduto nello Stato attraverso il Superbonus".

Staremo a vedere gli esiti della discussione del ddl di Bilancio e se ci sarà un passo indietro (o in avanti?) in tal senso.

