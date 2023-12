Proroga Superbonus 110%: trovata soluzione di buonsenso

È ancora in corso il Consiglio dei Ministri che tra le altre cose ha all'esame lo schema di Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. Decreto Milleproroghe) ma sembrerebbe ci siano già spazi per "vedere" la proroga richiesta dal comparto delle costruzioni per l'utilizzo del superbonus con aliquota al 110%.

“Forza Italia si è impegnata fin da subito, con coerenza e con continuità, per una soluzione di buonsenso al problema Superbonus. Era ed è nostro compito tutelare i cittadini, i professionisti e le imprese che hanno investito e lavorato nel rispetto della legge e che si ritrovano con cantieri fermi sebbene in stato avanzato. Così facendo li aiuteremo a fare gli ultimi metri in serenità. Governare bene vuol dire anche questo: lavorare per risolvere un problema che certamente non abbiamo causato noi ma che abbiamo ereditato. Questo è lo spirito di Forza Italia, così avrebbe fatto il nostro Presidente Silvio Berlusconi”. Questo il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

