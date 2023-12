Superbonus 110% e Asseverazione: disservizi sul portale Enea

Come spesso accaduto nel corso di questi 3 anni e mezzo di superbonus 110%, a pochi giorni dalla fatidica scadenza del 31 dicembre 2023, il portale Enea per l'invio delle asseverazioni necessaria per l'accesso al beneficio fiscale, comincia a manifestare qualche problema di collegamento.

Al momento il portale messo a punto da Enea, https://detrazionifiscali.enea.it/, risulta, infatti, inaccessibile o accessibile a momenti alterni e sta generando il panico tra gli addetti ai lavori.

