Superbonus 110%: niente proroga in Legge di Bilancio 2024

"Sul Superbonus stiamo assistendo ad un balletto pietoso che rappresenta un insulto alle aziende e ai lavoratori che hanno perso tutto, oltre che a quelle famiglie che sono state tradite dalle promesse mancate di questo governo".

Queste le parole di Agostino Santillo, deputato del M5S, che in riferimento alle ultime dichiarazioni che hanno preceduto il lavoro di approvazione del disegno di legge di Bilancio 2024, ha affermato "Abbiamo un ministro dell'economia che ha definito il 110% una sorta di "Chernobyl" (ma come si può fare un accostamento del genere?), un vicepremier che promette una sua proroga, la successiva certificazione che la proroga nella manovra non ci sarà e uno dei relatori alla Legge di bilancio che chiude dicendo che forse arriverà un provvedimento ad hoc".

Sembrerebbe, dunque, che le possibilità di ottenere una proroga del bonus 110% in Legge di Bilancio siano sempre più remote. Potrebbe arrivare un nuovo Decreto Legge sul tema (il motivo non si comprende). "Siamo alla schizofrenia pura - continua Santillo - che sta devastando la nostra economia, con una crescita zero del Pil, l'affossamento degli investimenti e i novi mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Il modo in cui le imprese edili sono state prese in giro non è degno di un Paese civile".

Sulle tempistiche del Superbonus, successivamente prorogate da tutte le forze parlamentari Santillo rincara affermando "Parliamo di una misura screditata e demonizzata dall'attuale ministro dell'economia, il quale dimentica che il Superbonus è in vigore da agosto 2020 e il governo Conte è caduto a febbraio del 2021. Nei successivi 33 mesi la misura è stata gestita dai governi Draghi e Meloni, con Giorgetti che ha ricoperto prima l'incarico di ministro dello Sviluppo economico e poi dell'Economia. Forse qualcuno dovrebbe spiegare agli italiani come mai non è intervenuto prima se davvero rappresentava davvero tutto questo disastro".

