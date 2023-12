Superbonus 110% radioattivo ma possibile ancora la proroga

Prima il Governo Draghi, poi quello Meloni, sono sempre stati molto critici sulle misure previste dagli articoli 119 (superbonus) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Si è parlato di disastro economico, dramma, macigno, buco,...ma sono le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a vincere il primo premio della classifica.

Giorgetti: Superbonus come l'energia nucleare

"È come l'energia nucleare - afferma il Ministro Giorgetti - in tanti sono a favore, in tanti contro. Ci sono degli aspetti da considerare sull'economia ma anche sui conti pubblici". Secondo il Ministro dell'Economia, correggendo un po' il tiro ma non lasciando spazi a fraintendimenti se il Superbonus "poteva avere senso" quando è stato pensato "poi andava ridotto". Nonostante il Governo ci abbia "messo sopra un sacco di sabbia", il bonus 110% continua ad "emanare radioattività", con un conto salato da pagare.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Enea, il valore degli investimenti ammessi al superbonus 110% (sono anima eco) ammonta al 30 novembre 2023 a quasi 97 miliardi di euro che corrispondono ad oltre 106 miliardi di euro.

Ma, nonostante le dichiarazioni provenienti soprattutto dal partito di maggioranza (Fratelli d'Italia) sembra che gran parte del Parlamento (Forza Italia inclusa) sia sempre più allineato verso una proroga limitata ai cantieri che hanno raggiunto una determinata percentuale di avanzamento (60 o 70%).

Far finta di niente e non vedere le problematiche connesse al blocco della cessione del credito, significherebbe solo mettere a rischio oltre 40 mila realtà imprenditoriali e le abitazioni degli italiani. È chiaro che questo Governo non veda di buon occhio il superbonus e tutti gli altri bonus edilizi, ma è impossibile che decida di sacrificare l'economia reale sull'altare di una convinzione che sembra sempre più politica che necessaria.

Oggi alle 16.30 si avvierà la discussione al Senato sul disegno di legge di Bilancio 2024 e nei prossimi giorni avremo certamente più chiaro il quadro della situazione, al momento decisamente frammentato e sfocato.

