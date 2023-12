Superbonus: Intesa Sanpaolo sblocca crediti per 500 famiglie

Mentre Governo e Parlamento discutono le modalità per accompagnare il superbonus alla fine della sua era con aliquota del 110% (dall'1 gennaio 2024 diminuirà al 70%), esistono ancora decine di migliaia di famiglie e imprese impelagate nel blocco della cessione dei crediti edilizi che, a cascata, ha determinato la sospensione di molti cantieri (con evidenti ripercussioni).

L'impegno degli Esodati del Superbonus

Non può che essere accolto con estremo piacere l'obiettivo raggiunto dall'associazione "Esodati del Superbonus" che, grazie al suo impegno, è riuscita a stipulare un accordo con Intesa Sanpaolo che riuscirà a risolvere i problemi legati al blocco della cessione per 500 famiglie.

"Questo importante risultato - leggiamo in una nota degli Esodati - è stato ottenuto grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, disponibile a rendersi cessionaria dei crediti d’imposta di cui al Decreto Rilancio ad essa presentati dai soci dell’Associazione fino all’importo massimo complessivo di 80 milioni di euro. La Banca si è dimostrata attenta e sensibile alle difficoltà socio-economiche affrontate dagli Esodati in conseguenza al blocco della cessione del credito fiscale ed ha concordato con L’Associazione la valutazione sulla cedibilità del credito e del relativo riacquisto dei crediti fiscali dei richiedenti associati".

L'Associazione Esodati del Superbonus, per consentire la soluzione dei soggetti con maggiori difficoltà, ha previsto un limite massimo di cessione per ogni socio, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli associati evitando che i crediti più consistenti limitassero l’accesso ai benefici fiscali per il più ampio numero possibile di persone.

“Si tratta di un momento emozionante per la nostra associazione e per tutti gli associati vittime dei crediti incagliati - ha affermato il Presidente dell’Associazione, l'arch. Simone Giovanna - Questa collaborazione con Intesa Sanpaolo rappresenta un passo significativo verso il conseguimento dei nostri obiettivi di giustizia e supporto per una categoria così vulnerabile come quella degli Esodati”.

“Siamo lieti di vedere che esistono istituti di credito virtuosi che dimostrano un profondo impegno verso i cittadini più fragili - conclude il Presidente Giovanna - Auspichiamo che questo esempio possa ispirare altre banche a seguirci, tenendo conto che il numero di Esodati bisognosi è enormemente significativo. Il nostro obiettivo è assicurare che nessuno sia lasciato indietro".

L’Associazione Esodati del Superbonus continuerà con dedizione la sua missione di supporto ai cittadini esodati degli incentivi edilizi in Italia e lavorerà instancabilmente per ripristinare la giustizia e l’equità per tutti i membri della nostra comunità, a tutela del principio del legittimo affidamento.

