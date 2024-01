Decreto Superbonus: la Camera approva la legge di Conversione

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

In testo passa ora all’esame del Senato che ha già calendarizzato le votazioni per il prossimo 20 febbraio (in anticipo rispetto alla scadenza del 27 febbraio 2024).

