Milleproroghe 2024 approvato alla Camera

Tempi strettissimi per la conversione in legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Milleproroghe 2024).

Nella seduta del 19 febbraio 2024, la Camera dei Deputati ha votato (174 voti favorevoli e 111 contrari) la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2024 che è stato trasmesso al Senato.

Considerate le tempistiche (il D.L. n. 215/2023 scade il 28 febbraio 2024), l’approvazione definitiva da parte del Senato si preannuncia una mera formalità e arriverà nel corso della settimana (la discussione del ddl è già stata calendarizzata dal Senato prima ancora dell’approvazione da parte della Camera).

