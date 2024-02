Reati edilizi e ordine di demolizione: un principio consolidato della giurisprudenza

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca, purché esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.

Due requisiti per la revoca della demolizione

Nella revoca dell’ordine di demolizione per incompatibilità con nuovi provvedimenti della P.A., resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo:

della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione;

dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

