Ultime notizie Superbonus: confermata la conversione del D.L. n. 212/2023 senza modifiche

La speranza è sempre l’ultima a morire ma se parliamo del Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023, le possibilità che in sede di conversione in legge il Parlamento possa intervenire sono ormai nulle.

La conferma del Governo

La conferma era già arrivata con l’approvazione senza modifiche da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione che ieri ha avviato il suo percorso in Commissione Finanze al Senato dove il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino ha precisato che il Governo, analogamente a quanto avvenuto presso la Camera dei deputati, non ha ritenuto opportuno modificare il provvedimento nel corso dell'esame al Senato.

Il termine ultimo per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è già stato fissato per questa settimana ma, considerato che l’esame in Assemblea è stato fissato per il 20 febbraio e che il successivo 27 febbraio scadrà il termine per la conversione, è ormai certo che il D.L. n. 212/2023 sarà convertito mantenendo il testo originario predisposto da Palazzo Chigi.

