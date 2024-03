Superbonus, bonus barriere architettoniche e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Come da copione, approda sulla Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2024, n. 75 il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Confermata la struttura del provvedimento d’urgenza in 10 articoli suddivisi in 2 capi:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Art. 4 - (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Art. 10 - Entrata in vigore

Domani un approfondimento dedicato a tutte le principali novità che riguardano il superbonus, il bonus barriere architettoniche e l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

