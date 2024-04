Decreto PNRR 2024: patente a punti più garantista

Dopo la fiducia al Governo, è previsto per oggi il voto definitivo della Camera dei Deputati sul testo del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Notevoli le modifiche apportate in Commissione alla Camera dalle quali è uscito un testo fortemente rimaneggiato e a cui sono stati aggiunti ulteriori 18 articoli (tra bis, ter, quater e quinquies) ai 46 originari predisposti dal Governo.

Il commento di Erica Mazzetti (Forza Italia)

Importanti modifiche sono state previste all’articolo che, modificando il TUSL, introduce la “patente a crediti” nei cantieri edili. “Nel provvedimento sul Pnrr in votazione definitiva alla Camera dei Deputati, ampio spazio è stato dedicato alla sicurezza sui cantieri. È giusto tutelare la sicurezza in cantiere ma questo va fatto in modo concreto e non ideologico, non sull'onda dell'emozione, punendo chi è riconosciuto in errore, accompagnandolo al contempo verso il miglioramento con formazione costante e responsabilità".

Queste le parole di Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici di FI, che ricorda: "Dal 1° ottobre 2024 ci sarà l'obbligo per lavoratori autonomi e imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili della patente a punti ma, come previsto da alcuni emendamenti che ho presentato nel provvedimento PNRR, sono esclusi coloro che effettuano lavori di fornitura o prestazioni di carattere intellettuale".

"La patente - continua la deputata di Forza Italia - per avere la quale occorre già essere in possesso di documentazione e aver frequentato corsi sulla sicurezza, prevede 30 punti iniziali ma per operare in cantiere ne sono sufficienti 15. Sono previste, infatti, decurtazioni, che fanno seguito all'accertamento di violazioni fino all’accertamento di infortuni o all’esposizione degli operai a rischi o ancora al lavoro irregolare, purché si sia di fronte a un provvedimento definitivo, quindi decurtazioni sì ma con spirito garantista, come è nelle nostre corde".

"Abbiamo lavorato anche per consentire alle imprese di poter recuperare i punti persi nelle modalità che verranno disciplinate dal Ministero. Forza Italia lavora per migliorare la sicurezza in cantiere aiutando e non colpendo indistintamente tutte le imprese dell’edilizia: sono convinta - conclude Mazzetti - che queste misure porteranno indubbie migliorie e sono convinta che le imprese faranno, come sempre, la loro parte, senza imposizioni ma con disciplina e senso di responsabilità".

© Riproduzione riservata