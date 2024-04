Decreto PNRR: il Governo chiede la fiducia del Senato

È in corso in Aula al Senato la discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, sul quale il Governo aveva già incassato la fiducia della Camera dei Deputati.

Sull'approvazione del provvedimento, non essendosi concluso l'esame in Commissione Bilancio, il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, la cui votazione nominale con appello è prevista per oggi alle 18,30.

