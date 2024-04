Decreto taglia cessioni: al Senato il disegno di legge di conversione

Entro il 28 maggio 2024 il Parlamento dovrà provvedere alla conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto taglia cessioni) recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Un provvedimento d’urgenza molto criticato dagli operatori del settore che, a poco più di un mese dalla Legge n. 17/2024 di conversione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus), è nuovamente intervenuto sul mondo dei bonus edilizi, operando una stretta definitiva sul meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

I lavori per la conversione del D.L. n. 39/2024 sono stati avviati il 9 aprile 2024 in Commissione Finanze al Senato con la relazione del senatore Giorgio Salvitti (Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati).

È stata fissata per il 24 aprile 2024 alle ore 9 la scadenza per la presentazione di emendamenti.

© Riproduzione riservata