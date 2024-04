Riforma Testo Unico Edilizia, Mazzetti (FI): ‘Valorizzare ruolo tecnici in nuovo testo unico’

“Quella dei tecnici e dei professionisti è una voce che merita sempre maggior considerazione perché le competenze dei professionisti sono indispensabili per tutto il percorso del cantiere e poi per l'intera vita dell'opera stessa quindi dalla progettazione alla manutenzione fino alla fine vita della stessa, compreso il riutilizzo dei materiali: nel nuovo testo unico per l'edilizia, della cui riforma mi sto facendo promotrice, bisognerà valorizzare ruolo e competenze dei tecnici, parte essenziale della grande filiera edile".

Queste le parole dell’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia, che ricorda: "Mi sono fatta promotrice, anche attraverso una proposta di legge ora incardinata nelle commissioni competenti alla Camera, di una riforma chiara e il più possibile organica del settore edile, a partire dal sostegno stabile ai lavori di efficientamento, al miglioramento delle condizioni di sicurezza in cantiere, fino alla semplificazione, consapevole che tutto deve partire dalla stesura di un codice unico dell'edilizia".

