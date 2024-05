CANDE chiede l’istituzione del Ministero dell’Edilizia

Necessario e urgente fare ordine nel comparto dell’edilizia residenziale che la vedrà protagonista per i prossimi 26 anni almeno. È quanto sostiene l’Associazione Class Action Nazionale Dell’Edilizia (CANDE) che, proprio per questo motivo, ha chiesto al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini l’istituzione del Ministero dell’Edilizia.

La proposta del nuovo Ministero dedicato proprio al comparto dell’edilizia sarà presentata ad Altamura (BA) presso l’Hotel Fuori le Mura in Via Maestri del Lavoro 5, sabato 11 maggio dalle ore 9,00 alle 13,00.

L’intero progetto sarà relazionato da professionisti del settore che tratteranno i temi fondamentali della materia come: transizione ecologica, sicurezza sismica, bonifica e inertizzazione dell’amianto, comunità energetiche, economia circolare e finanza agevolata, necessità di riformare la sicurezza nei cantieri oltre all’obsoleto T.U. dell’edilizia.

In chiusura gli stessi rappresentanti che hanno incontrato il Ministro, commenteranno e si confronteranno con gli ospiti in sala, sugli argomenti del Convegno nel quale sarà atteso l’intervento dello stesso Ministro Salvini rivolto proprio al tema cardine per le Associazioni di categoria e per tutti i tecnici del settore.

