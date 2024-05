Decreto Salva Casa, in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 69/2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto Salva Casa), sono in vigore da oggi le nuove modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

La struttura del Decreto Salva Casa

Essendo un provvedimento d’urgenza è, infatti, in vigore dal giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta. Il Parlamento avrà tempo fino al 28 luglio 2024 per la sua conversione, da cui uscirà un testo profondamente diverso (il Ministro delle Infrastrutture Salvini ha già anticipato un corposo pacchetto di emendamenti).

Il Decreto Legge n. 69/2024 consta dei seguenti 4 articoli:

Art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19

Art. 3 - Norme finali e di coordinamento

Art. 4 - Entrata in vigore

Le principali novità per il Testo Unico Edilizia

Quello di maggior interesse è, certamente, l’art. 1 che modifica i seguenti del Testo Unico Edilizia:

l’art. 6 con l’inserimento delle tende e pergotende tra gli interventi di edilizia libera e una piccola modifica che riguarda le vetrate panoramiche (VePA);

l’art. 9-bis con una importante modifica alla definizione di stato legittimo;

l’art. 23-ter relativo al mutamento d'uso urbanisticamente rilevante;

l'art. 31, comma 5, con una modifica che riguarda l'ultima fase della sanzione demolitoria nel caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali;

l’art. 34-bis con una rivisitazione complessiva del concetto di tolleranze;

l’art. 36 con una piccola modifica che esclude dalla doppia conformità edilizia e urbanistica gli abusi minori;

l’inserimento dell’art. 36-ter per la sanatoria delle piccole difformità edilizie;

una piccola modifica all’art. 37 per meglio coordinarlo con gli articoli 36 e 36-bis.

Focus Salva Casa

Tutti gli aggiornamenti e le novità che riguardano queste modifiche sono già presenti o saranno inserite nel Focus Salva Casa in continuo aggiornamento.

© Riproduzione riservata