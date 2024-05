Decreto Superbonus 2024: firmata dal Presidente Mattarella la legge di conversione

Dopo il via libera definitivo da parte del Parlamento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la Legge 23 maggio 2024 (non si conosce ancora il numero) che converte il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

A questo punto si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che dovrebbe arrivare stasera o al più nella giornata di domani (ultimo giorno utile).

