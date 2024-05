Equo compenso architetti e ingegneri: 'ANAC deve solo vigilare'

“Quella dell'equo compenso è una richiesta raccolta subito e portata avanti dalla politica, prima di tutto da Forza Italia, trasformata in legge solo con un governo di Centrodestra; per questo sono soddisfatta della risposta da parte del Mit. Presto ci sarà una cabina di regia così da risolvere definitivamente la questione, come ho chiesto con urgenza in seguito a ben due sentenze del Tar".

Queste le parole di Erica Mazzetti, componente della VIII Commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.

"Deve essere la politica - aggiunge la Mazzetti - a intervenire e a dare una risposta, non Anac che, pur giustamente, ha sollecitato un nostro intervento; tuttavia, Anac deve limitarsi a un ruolo di vigilanza e leggo con piacere la dichiarazione di Busia e la scelta di bloccare il bando tipo n. 2".

"Dalla tutela del lavoro dei professionisti della filiera edile, ed in particolare per i servizi di ingegneria ed architettura, passa la qualità dell'opera lungo tutto il suo ciclo di vita", ribadisce la parlamentare di Forza Italia, che da mesi portando avanti "questa battaglia a sostegno di lavora" e "per riportare la competenza sul tema in capo al governo e alla politica".

