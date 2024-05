Superbonus: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 67/2024

Al gong della scadenza dei 60 giorni, approda sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2024, n. 123 la Legge 23 maggio 2024, n. 67 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Il nuovo provvedimento reca importanti modifiche che riguardano il superbonus, il bonus 75% barriere architettoniche, il sismabonus e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Domani l’approfondimento completo.

