Decreto Salva Casa: al Senato 55 minuti per la discussione sulla fiducia

Come ampiamente previsto, il passaggio al Senato per conversione con modificazioni del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) sarà una formalità più vicina al teatro che a un vero dibattito parlamentare. Dopo la fiducia accordata dalla Camera, l'approvazione definitiva sembra ormai scontata, con poche sorprese all'orizzonte. Il Decreto Salva Casa sta per diventare Legge con un percorso che riflette più le dinamiche politiche che un reale confronto legislativo.

Il provvedimento è già atteso in aula al Senato domani e, qualora il Governo ponesse la questione di fiducia (molto probabile), la Capigruppo ha convenuto di attribuire 55 minuti per la discussione sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Dopo questi 55 minuti seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

