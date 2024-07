Il Salva Casa è legge: il Senato vota la fiducia

Con 108 voti favorevoli, 68 contrari e 1 astenuto, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo (dopo quella della Camera dei Deputati) per l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Dopo l’approvazione definitiva, si attende la firma del Presidente della Repubblica e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poi le modifiche apportate al Salva Casa entreranno ufficialmente in vigore, come anche quelle al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

