Testo Unico Edilizia e Salva Casa: oggi le votazioni in VIII Commissione

Oggi molto probabilmente si conoscerà la versione definitiva del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) e, quindi, anche il nuovo volto che il Parlamento vorrà dare al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) con un copioso restyling dopo quello dello scorso 29 maggio.

Le votazioni in sede referente

Sono previste per stamattina le votazioni in sede referente in VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) alla Camera, propedeutiche per l’avvio della discussione del provvedimento in Assemblea a partire da mercoledì 17 luglio (inizialmente era stata fissata il 15 luglio).

Considerate le tempistiche (strette in considerazione della scadenza del provvedimento fissata per il 28 luglio 2024), è probabile che il testo approvato dall’VIII Commissione sarà approvato con due voti di fiducia dai due rami del Parlamento prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

