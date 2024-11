Correttivo Codice dei contratti: preservare i consorzi stabili

“I consorzi stabili rappresentano una formula valorizzata dal nuovo codice degli appalti e subito apprezzata dagli operatori di settore: in questo modo, anche le piccole e medie imprese consorziate possono partecipare agli appalti e portare quel contributo di competenze tecnico-professionali, che risultano essenziali per una piena e sana concorrenza e per il risultato – questi sono principi del codice non negoziabili”.

Lo ha ricordato Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, per ribadire la massima cautela nel prossimo correttivo al Codice dei contratti. “Per queste ragioni – conferma la Mazzetti - visto che lo stesso Consiglio di Stato ha confermato la validità di questo modello, invito a valutare con massima cautela i correttivi che dovrebbero intervenire sulla materia, valutando delle modifiche tenendo conto delle proposte delle piccole e medie imprese, che sono fondamentali per lavori pubblici e cantieri Pnrr. Il meccanismo dei consorzi stabili, che abbiamo incentivato con il nuovo codice degli appalti all'articolo 67, permette di fare sistema nella filiera delle costruzioni e permette di mettere a fattor comune esperienze e capacità che si trovano in abbondanza nel mondo delle Pmi ma con una costituzione più solida dal punto di vista normativo e finanziario, anche a vantaggio delle stazioni appaltanti. Chiederò precise modifiche ai correttivi, segnatamente espungendo il punto 3 lettera b, al fine di preservare e sostenere quanto di buono introdotto dal nuovo codice degli appalti, che deve essere al massimo corretto e non stravolto".

