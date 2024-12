Legge di Bilancio 2025 all’esame del Senato

Nella seduta di venerdì 20 dicembre la Camera dei Deputati, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e di Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Il provvedimento è adesso al Senato per la "formalità" conclusiva in considerazione che il provvedimento sarà certamente approvato con un nuovo voto di fiducia (dopo quella al Governo della Camera, 211 sì e 117 no).

