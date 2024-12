Testo Unico Salva Casa, slitta la pubblicazione della mini guida del MIT

Era attesa entro la fine di novembre la mini-guida del MIT, lo aveva anticipato il Ministro Salvini nel corso dell’Assemblea annuale ANCI, ma slitterà tra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno nuovo.

La rettifica arriva direttamente dalle parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto nel corso del convegno “Il Testo Unico Edilizia” organizzato a Pesaro dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati.

Le parole del Ministro Salvini

“Sul Salva Casa – ricorda il Ministro Salvini – l’obiettivo era quello di semplificare, di superare la doppia conformità, di andare a sanare tutte le piccole difformità interne che ci sono state segnalate in questi due anni a migliaia. Secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri siamo ben oltre il 50% delle abitazioni che hanno dei piccoli problemi di difformità interna. Questa norma di legge che abbiamo voluto era per mettere ordine e dare modo agli enti locali, avvalendosi dei professionisti, per andare a rimettere nel mercato alcuni milioni di immobili che sono bloccati dalla burocrazia da tempo immemore. Penso che siamo l’unico Paese che ha ancora 3 procedure di condono aperte. È chiaro che come ogni novità normativa anche questa ha bisogno di una messa a terra”.

“Stiamo lavorando proprio in questi giorni – conferma il Ministro delle Infrastrutture – su una circolare applicativa ed esplicativa della norma da mandare a tutti gli 8.000 Comuni con modulistica, con fattispecie, con il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate, per permettere ai tecnici di lavorare senza avere nessun dubbio e nessuna preoccupazione di una eventuale responsabilità. La cornice politica è quella di una semplificazione normativa, di una sburocratizzazione e di un incontro fra la richiesta del privato cittadino, con immobili su cui magari si è intervenuto 40 anni fa, e la possibilità per l’ente locale di andare a sanare e quindi di incassare”.

“Stiamo lavorando – continua il Ministro – per mettere in mano il pacchetto completo, il modus operandi, il “bigino”, per poter dare il via ad alcuni milioni di pratiche che conto possano essere portate positivamente in porto nel 2025. La tempistica dovrebbe essere quella di fine anno, ottimisticamente inizio anno, burocrazia permettendo. Però si parla di settimane per avere lo strumento in mano ai sindaci e ai geometri, per poi essere operativi”.

Il Ministro ha anticipato pure che prima della sua pubblicazione, la circolare e la bozza di modulistica saranno inviate al comparto dei professionisti dell’area tecnica per verificarne in concreto la loro applicabilità.

L’intervento del Ministro Salvini

L’intervento completo del Ministro delle Infrastrutture è accessibile al video pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati (-58:40).

