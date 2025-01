Bonus edilizi: in aggiornamento i portali Enea

Enea ha informato che è in corso l’aggiornamento dei portali detrazionifiscali.enea.it e bonusfiscali.enea.it alle disposizioni della Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024).

La conclusione degli aggiornamenti sarà tempestivamente comunicata per l’invio delle comunicazioni relative alle schede descrittive per lavori conclusi nel 2024 ma per i quali parte delle spese da detrarre sia stata sostenuta nel 2025 per le asseverazioni interessate dalle disposizioni normative della Legge n. 207/2024, poiché eventuali incongruenze dovranno essere sanate dall'asseveratore annullando il codice di protocollo e trasmettendo di nuovo l'asseverazione.

