Comunicazione opzioni bonus edilizi 2025: oggi l'aggiornamento del software

È atteso per oggi l’aggiornamento del software stand-alone per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi.

La conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe rilasciare in giornata il software per la comunicazione su prime cessioni e sconti in fattura per le spese sostenute nel 2025.

Cessione del credito e sconto in fattura: come comunicare le opzioni

Per scaricare il software aggiornato e consultare le istruzioni operative, sarà possibile accedere alla sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come avvenuto negli anni precedenti, il software consentirà agli utenti di predisporre e inviare in via telematica la comunicazione relativa alle opzioni alternative per la fruizione dei bonus edilizi.

Una volta effettuato l’invio, l’esito della trasmissione sarà certificato da ricevute elettroniche che verranno rese disponibili entro cinque giorni dall’invio del file.

© Riproduzione riservata