Tavolo Piano Casa: il MIT proroga la consultazione per la semplificazione edilizia

È stata prorogata al 28 febbraio 2025 la consultazione pubblica per la semplificazione in materia di edilizia e costruzione, nell’ambito del Tavolo Piano Casa.

La proroga è finalizzata a garantire la massima partecipazione e coinvolgimento da parte dei soggetti interessati e degli stakeholders, che attraverso la consultazione possono inviare i propri contributi.

L'obiettivo della consultazione

Si ricorda che la consultazione ha l’obiettivo di acquisire contributi dagli enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo al Tavolo.

Per facilitare l’esame delle proposte che saranno trasmesse, sono stati individuati 20 temi prioritari che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione della delega per la revisione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Gli stakeholders sono invitati a partecipare selezionando un numero massimo di tre argomenti in ordine di priorità. In relazione agli stessi si potranno indicare:

criticità : sotto questa voce è possibile dare conto dei principali aspetti problematici riscontrati in sede operativa rispetto all’argomento volta per volta individuato dallo stesso partecipante;

: sotto questa voce è possibile dare conto dei principali aspetti problematici riscontrati in sede operativa rispetto all’argomento volta per volta individuato dallo stesso partecipante; possibile soluzione: sotto questa voce è possibile proporre linee di indirizzo normativo finalizzate a fornire soluzioni alle criticità evidenziate.

Da rilevare che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggi non è presente alcun link per accedere alla consultazione.

