Polizze catastrofali, arriva la proroga per le MPMI

Il Consiglio dei Ministri n. 121 del 28 marzo 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un Decreto Legge (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Il provvedimento d’urgenza differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.

