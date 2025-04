Consultazione partite catastali: online il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

Una novità attesa da tempo nell’ambito della digitalizzazione dei registri catastali: l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio online per la consultazione delle partite catastali digitalizzate.

Un passo avanti nella digitalizzazione del Catasto

Nell’ottica della semplificazione amministrativa e del potenziamento dei servizi digitali, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio dedicato alla consultazione delle partite catastali, accessibile gratuitamente nell’area riservata del proprio sito istituzionale.

Si tratta di un importante passo avanti nel processo di dematerializzazione della documentazione catastale storica, che va ad arricchire il patrimonio informativo disponibile per cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Cosa sono le partite catastali e cosa consente il nuovo servizio

Le partite catastali sono registrazioni che, prima dell'introduzione dell'identificativo catastale attuale, individuavano i soggetti intestatari dei beni immobili censiti al Catasto. In particolare, queste partite sono parte integrante degli schedari e dei registri cartacei storici che documentano l’evoluzione delle intestazioni nel tempo.

Il nuovo servizio consente di:

visualizzare le immagini digitali dei registri e degli schedari di partita già acquisiti;

dei registri e degli schedari di partita già acquisiti; consultare le intestazioni storiche relative a una determinata partita;

storiche relative a una determinata partita; verificare i passaggi di proprietà o gli aggiornamenti intervenuti nel tempo.

La consultazione è disponibile esclusivamente per le partite catastali le cui immagini sono già state digitalizzate e rese accessibili attraverso il sistema.

Modalità di accesso

L’accesso al servizio avviene tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ed è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ;

; CIE (Carta d’Identità Elettronica) ;

; CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, è possibile navigare tra le risorse digitali disponibili tramite un’interfaccia semplificata, pensata per garantire la massima fruibilità anche da parte degli utenti meno esperti.

Conclusioni

Il nuovo servizio si inserisce nel più ampio progetto di modernizzazione e trasparenza del sistema catastale italiano, fornendo uno strumento utile per le verifiche storiche, per le attività di due diligence immobiliare, per l’istruttoria di pratiche urbanistiche e edilizie e per la ricostruzione dello stato legittimo degli immobili.

Per i professionisti tecnici, si tratta di una fonte informativa aggiuntiva che potrà rivelarsi determinante in caso di documentazioni frammentarie, mancanti o incongruenti, soprattutto in relazione a intestazioni antecedenti l’attuale impianto informatizzato.

Il servizio è già attivo: per accedervi basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e autenticarsi nell’area riservata con le proprie credenziali digitali.

