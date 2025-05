Modulistica edilizia post Salva Casa: ecco i nuovi moduli della Regione Siciliana

Dopo la pubblicazione del Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio 2025, in Sicilia ci siamo chiesti dove fosse la nuova modulistica edilizia aggiornata alle indicazioni fornite dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/CU).

Modificata la legge siciliana di recepimento del Salva Casa

Ci siamo risposti che la modulistica sarebbe arrivata con la pubblicazione in GURS del decreto Assessoriale che, invece, non c’è stata. Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 16 maggio 2025 è stata, invece, pubblicata la Legge 12 maggio 2025, n. 22 recante “Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.

Questa legge modifica la Legge n. 27/2024 di recepimento in Sicilia del Salva Casa e, in particolare, l’art. 18, comma 1, nel quale il legislatore regionale aveva dimenticato di inserire il comma 4-bis, art. 3, del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa). Un comma importante perché prevede:

“Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”.

Ecco la nuova modulistica edilizia

Informiamo, infine, che anche in assenza di pubblicazione in GURS, la Regione Siciliana ha reso disponibile tutta la modulistica edilizia aggiornata al Salva Casa ovvero i seguenti 5 moduli:

Mod. P.d.C. - presentazione dell’istanza per il rilascio del “Permesso di Costruire” ex art. 10 D.P.R. n. 380/01, recepito con modifiche dall’art. 5 della legge regionale n. 16/2016; Mod. S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 del D.P.R. n. 380/01, recepito con modifiche dall’art. 10, commi 1-5, della legge regionale n. 16/2016; Mod. S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire - Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380/01, recepito dall’art. 10, commi 6 e 7 della legge regionale n. 16/2016; Mod. CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 6 e 6-bis, recepito con modifiche dall’art. 3, commi 2-6, della legge regionale n. 16/2016; Mod. CILA - Opere interne - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa alle opere interne ex art. 20, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Trovate questi 5 moduli all’interno del Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio 2025, all’interno del quale abbiamo anche inserito:

il modulo relativo alla Comunicazione per interventi di edilizia libera (CIL);

il modulo 7 per la segnalazione certificata di agibilità (SCA);

il modulo per la comunicazione di fine lavori.

