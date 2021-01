Linee guida autorimesse inferiori a 300 metri quadrati

È stata pubblicata la Circolare 18 dicembre 2020 n. 17496 recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2” del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Circolare come guida tecnica

La Circolare costituisce una guida tecnica contenente le indicazioni ai fini della sicurezza antincendio per le autorimesse di superficie non superiore a 300 metri quadrati, non soggette al D.P.R. 151/2011.

Nella circolare è precisato che:

a seguito dell’abrogazione del D.M. 112/1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l 'esercizio di autorimesse e simili", dal mondo delle professioni è stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m 2 ;

; in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata le linee guida allegata alla circolare stessa, recante "Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m 2 " ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

" ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. il documento precedente fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per ciò che concerne le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i..

Classificazione autorimesse superficie inferiore a 300 m2

Nelle linee guida allegate alla circolare le autorimesse di superficie inferiore a 300 m2, vengono ulteriorimente classificate in:

A l - autorimesse di superficie 1 fino a 100 m 2 ;

; A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2 .

Nelle stesse linee guida sono, poi, individuati i Requisiti minimi delle due tipologie precedentemente classificate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata