Aquanest, gestione innovativa e sostenibile delle acque meteoriche in città

Acque meteoriche in città: come gestirle in maniera innovativa e sostenibile con Aquanest

Le sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’espansione urbana richiedono nuove soluzioni per gestire efficacemente i deflussi superficiali. Le precipitazioni, sempre più intense e improvvise, combinate alla progressiva impermeabilizzazione delle superfici urbane e spesso all’insufficiente capacità delle reti fognarie, aumentano notevolmente il rischio di fenomeni alluvionali e di alterazioni nel ciclo idrologico naturale.

I Sistemi Urbani di Drenaggio Sostenibile (SuDS) rappresentano una soluzione strategica per ridurre l’impatto antropico sul ciclo delle acque e per assicurare un ambiente urbano più sicuro e resiliente.

Permettono infatti di controllare efficacemente il deflusso superficiale: prevengono le inondazioni urbane e proteggono le infrastrutture dalle criticità dovute a volumi eccessivi di acqua.

Come funzionano i sistemi SuDs

Questi sistemi offrono varie modalità applicative, rispondendo a specifiche esigenze: dalla laminazione per moderare l’afflusso verso le reti esistenti, all’infiltrazione per ripristinare la permeabilità del suolo, fino all’accumulo per riutilizzare le acque meteoriche in applicazioni come irrigazione e servizi antincendio.

Aquanest, la soluzione firmata Valsir

Aquanest è un sistema modulare innovativo sviluppato per la realizzazione di invasi interrati di drenaggio e gestione delle acque meteoriche. Realizzato in polipropilene additivato con speciali cariche minerali, i moduli drenanti Aquanest vantano un’eccellente resistenza meccanica, risultando adatti anche per superfici carrabili sottoposte a traffico pesante.

Ciascun modulo Aquanest, delle dimensioni di 0,79x0,79x0,80 m, può contenere fino a 479 litri d’acqua. La struttura, formata da piastre reticolate e colonne cave coniche, garantisce stabilità e durata nel tempo.

Perché scegliere Aquanest

Facilità d’installazione : il peso contenuto e la configurazione semplice riducono tempi e costi di posa senza richiedere macchinari specializzati.

: il peso contenuto e la configurazione semplice riducono tempi e costi di posa senza richiedere macchinari specializzati. Robustezza certificata : ha ottenuto la classificazione SLW60 (normativa DIN 1072), dimostrandosi in grado di sostenere carichi fino a 60 tonnellate con copertura di terreno di 80 cm.

: ha ottenuto la classificazione SLW60 (normativa DIN 1072), dimostrandosi in grado di sostenere carichi fino a 60 tonnellate con copertura di terreno di 80 cm. Modularità versatile : può essere configurato per infiltrazione, laminazione o accumulo e consente manutenzione agevole e ispezioni visive semplici.

: può essere configurato per infiltrazione, laminazione o accumulo e consente manutenzione agevole e ispezioni visive semplici. Efficienza logistica : progettato per ottimizzare il trasporto, consente di trasportare agevolmente su un camion standard gli elementi necessari per invasi fino a 400 mc.

: progettato per ottimizzare il trasporto, consente di trasportare agevolmente su un camion standard gli elementi necessari per invasi fino a 400 mc. Sostenibilità ambientale: favorisce il ripristino del ciclo naturale delle acque ed è realizzato con materiali riciclati al 100%, conformi ai criteri minimi ambientali (CAM).

Aquanest è utilizzabile in numerosi contesti urbani, sia per aree verdi che superfici carrabili, con diverse modalità operative:

in infiltrazione - avvolto in tessuto filtrante, il modulo facilita la dispersione delle acque nel terreno;

- avvolto in tessuto filtrante, il modulo facilita la dispersione delle acque nel terreno; in laminazione - rivestito da membrane impermeabili per regolamentare gradualmente i deflussi nelle reti fognarie;

- rivestito da membrane impermeabili per regolamentare gradualmente i deflussi nelle reti fognarie; in accumulo - le acque meteoriche raccolte possono essere riutilizzate per l’irrigazione, impianti antincendio o altri servizi idrici.

Una risposta concreta alle esigenze urbane

I moduli Aquanest offrono una soluzione pratica ed efficiente ai problemi legati all’impermeabilizzazione delle città, rispettando rigorosamente il principio dell’invarianza idraulica. Una soluzione che preserva la naturale efficienza dei sistemi idrici urbani, mitigando i rischi di allagamento e contribuendo a una gestione delle acque più sostenibile e sicura per tutti i cittadini.