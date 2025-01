Correttivo Codice Appalti: il MIT pubblica il testo coordinato

È passato quasi un mese dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, c.d. “Correttivo Codice Appalti 2023”, ma soltanto adesso il Servizio Contratti Pubblici del MIT fornisce alle stazioni appaltanti un testo coordinato con le modifiche e integrazioni al d.Lgs. n. 36/2023.

Correttivo Codice: il testo coordinato del MIT

Una pubblicazione sicuramente poco tempestiva, considerato che i primi giorni di operatività del decreto sono stati caratterizzati dal totale caos per gli operatori, a cui abbiamo cercato di porre rimedio con l’elaborazione e la pubblicazione sul nostro sito del testo coordinato, disponibile al link Codice Appalti 2025.

Solo con la ripubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, S.O. n. 3/L, il d.Lgs. n. 209/2024 è stato infatti reso disponibile in versione “ufficiale” e coordinato con le note.

Un lavoro di “comprensione normativa”, reso più che mai necessario non solo dall’immediata entrata in vigore del provvedimento, ma soprattutto dal notevole corpus di modifiche che il Correttivo ha apportato. Si tratta infatti di ben 97 articoli, comprendenti:

la modifica di 67 articoli;

la sostituzione di 1 articolo;

l’inserimento di 2 nuovi articoli;

l’abrogazione di 1 articolo;

modifiche a 19 allegati;

la sostituzione di 1 allegato;

l’inserimento di 3 nuovi allegati.

Il testo del Supporto alle stazioni appaltanti segue anche i recenti chiarimenti di ANAC sull’applicazione delle clausole del Bando Tipo n. 1/2023 relativo agli appalti per servizi e forniture sopra soglia.

Il tutto in un contesto altamente instabile: non si escludono infatti “Correttivi al correttivo”, come dimostrano le pressioni di numerosi operatori e stakeholders che, complici lavori per la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2025, chiedono ulteriori aggiustamenti alla normativa.