Il risparmio energetico domestico inizia dalla scelta delle finestre

Il risparmio energetico è un tema di forte attualità che negli ultimi anni, complici i rincari dell’energia e l’attenzione crescente verso la sostenibilità e la salvaguardia delle risorse, è entrato anche nella vita di tutti i giorni e nelle abitazioni di tutti.

La necessità di ridurre il costo dell'energia elettrica e l'impatto ambientale quotidiano ha portato all’attuazione di comportamenti e pratiche che vanno in questa direzione. Ad esempio, scegliere elettrodomestici a basso consumo, dotarsi di sistemi di domotica, utilizzare lampadine a LED e migliorare l’efficienza energetica della casa tramite la sostituzione degli infissi.

Quest’ultima soluzione, oltre a aumentare il valore dell’immobile e migliorarne l’estetica, porta benefici in termini di regolazione della temperatura interna e diminuisce la dispersione dell’energia, contribuendo in modo importante al risparmio energetico. Tra le varie opzioni disponibili oggi in commercio, le finestre PVC garantiscono delle prestazioni ottimali in questo senso e di seguito spieghiamo nel dettaglio il perché.

Risparmio, funzionalità, comfort e sostenibilità

Il PVC è un materiale plastico resistente, versatile e flessibile che, essendo ottenuto da risorse naturali, è ecologico e totalmente riciclabile.

Optare per finestre in PVC significa garantire alla propria abitazione un risparmio energetico importante grazie alle eccellenti proprietà di isolamento termico di questo materiale, capace di ridurre la dispersione di calore in inverno e mantenere gli ambienti freschi in estate.

Oltre al risparmio sui costi energetici, il PVC assicura anche un risparmio a livello di manutenzione: grazie alle proprietà meccaniche eccellenti di cui è dotato, garantisce la massima resistenza agli agenti atmosferici, impermeabilità ottimale alle infiltrazioni di acqua e una lunga durata nel tempo, senza necessità di grossi interventi e senza il rischio di rovinarsi.

Un ulteriore vantaggio che presenta questa tipologia di infissi è la massima versatilità: le finestre in PVC sono disponibili in un’ampia gamma di colori, forme e finiture e si adattano a ogni stile architettonico, consentendo anche un alto livello di personalizzazione.

A livello di comfort domestico poi, gli infissi in PVC rappresentano una soluzione sicura e garantiscono un isolamento acustico eccezionale, che consente di avere ambienti interni tranquilli e confortevoli.

Infine, trattandosi di un materiale riciclabile, le finestre in PVC sostengono l’economia circolare e il recupero: la loro produzione non spreca risorse preziose e ha un impatto ambientale ridotto, nel rispetto di tutti gli standard ambientali più attuali e delle certificazioni ecologiche internazionali.

I bonus attivi nel 2024

Nel 2024 (nel dettaglio fino al 31 dicembre) è possibile sostituire le finestre della propria abitazione con infissi in PVC, accedendo a vantaggiosi bonus e agevolazioni fiscali che rendono la spesa più sostenibile.

I due principali incentivi previsti sono l’Ecobonus 50%, attivato per interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione e con limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare e il Bonus casa 50%, che riguarda la ristrutturazione edilizia residenziale in generale, su una spesa massima di 96.000 euro.